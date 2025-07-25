Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, есть повреждения и пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу, 25 июля, сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.
В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, без пострадавших.
В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы, им оказана медицинская помощь. Один из пострадавших был доставлен в больницу, но после осмотра вернулся на поезд.
Вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, которое впоследствии было восстановлено. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний не зафиксировано, написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили окна в двух домах, а в Славянске-на-Кубани повреждены два окна в частном доме.