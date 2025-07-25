Другие члены Европарламента отмечают, что подобный подход становится для ЕС рутиной. По мнению евродепутата Тьерри Мариани, Евросоюз демонстрирует зависимость от санкционной политики. Мариани сравнил отношение к рестрикциям с аддикцией: как люди зависят от алкоголя или наркотиков, так и ЕС — от санкций. Мариани также подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны союзников, в частности США, в Евросоюзе сохраняется интерес к продолжению конфликта, что может привести к появлению новых ограничительных мер уже в октябре.