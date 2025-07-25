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Установлена личность одного из погибших: в рухнувшем самолете Ан-24 находился гражданин Китая

На борту потерпевшего крушение Ан-24 в Приамурье был гражданин Китая.

Источник: Комсомольская правда

На борту потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Приамурье находился гражданин Китая. Как известно РИА Новостям, представительство МИД в Амурской области совместно с Генконсульством КНР разыскивает его родных.

«Да (был гражданин Китая), представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР», — рассказал агентству представитель МВД РФ.

По словам собеседника, в настоящее время ведется активная работа по установлению родных погибшего. Напомним, что гражданское судно потерпело крушение 24 июля. Самолет авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь при заходе на посадку в Амурской области. На борту находилось 48 человек, включая пятерых детей и членов экипажа.

Как KP.RU писал ранее, специалисты СК России на транспорте рассматривают сразу две основные версии ЧП с Ан-24 недалеко Тынды. По версиям следствия, авиакатастрофа могла произойти из-за неисправности воздушного судна или же из-за человеческого фактора.