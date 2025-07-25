Установлена личность одного из погибших: в рухнувшем самолете Ан-24 находился гражданин Китая

По словам собеседника, в настоящее время ведется активная работа по установлению родных погибшего. Напомним, что гражданское судно потерпело крушение 24 июля. Самолет авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь при заходе на посадку в Амурской области. На борту находилось 48 человек, включая пятерых детей и членов экипажа.