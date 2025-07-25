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Новосибирца задержали за нападение на школьницу за отказ познакомиться

20-летнего парня задержали на одной из станций городской подземки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске нашли и задержали одного из участников нападения на 17-летнюю девушку. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 20 июля в Первомайском сквере. Тогда к компании 17-летних подружек начали приставать парни. Один из них решил познакомиться с девушкой, но та отказала. Тогда он ударил ее по лицу.

— 20-летнего жителя Новосибирска задержали на одной из станций метрополитена при помощи комплекса видеоанализа и биометрической идентификации лиц «Find Face», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Проверка по факту случившегося продолжается. Напомним, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с произошедшим поручил возбудить уголовное дело.