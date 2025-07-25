Новосибирца задержали за нападение на школьницу за отказ познакомиться

В Новосибирске нашли и задержали одного из участников нападения на 17-летнюю девушку. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 20 июля в Первомайском сквере. Тогда к компании 17-летних подружек начали приставать парни. Один из них решил познакомиться с девушкой, но та отказала. Тогда он ударил ее по лицу.