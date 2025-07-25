На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека получили легкие травмы после падения обломков БПЛА на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека… Как доложил глава района Андрей Палий, который по моему поручению работал на месте ЧП, двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — написал он.
Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб. В результате падения БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, оно уже восстановлено, повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет. Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, никто не пострадал, заключил он.