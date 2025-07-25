На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека… Как доложил глава района Андрей Палий, который по моему поручению работал на месте ЧП, двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — написал он.