Аэропорт Сочи предупредил пассажиров об изменениях в работе

Ранее в аэропорту Сочи были зафиксированы задержки 26 рейсов на вылет и прилет. Так, рейс, следовавший из Адлера в Челябинск и запланированный на 19:30 четверга, 24 июля, был перенесен на 04:30 следующего дня. Кроме того, двухчасовые и более задержки наблюдаются на направлениях Екатеринбург, Пермь и Курган, пишет 360.ru.