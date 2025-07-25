Экспертиза доказала, что исполнители теракта в «Крокусе» вменяемы

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» были признаны вменяемыми по результатам экспертизы. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что они не страдали психическими расстройствами в момент совершения преступления и осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий.
— Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли бы лишать способности… осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдали, — цитирует материалы дела ТАСС.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы». Кроме того, «ВМ» рассказала о предполагаемых организаторах теракта, а также о ходе и предварительных итогах расследования.