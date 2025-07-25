В Башкирии более 9,1 тысячи человек пострадали от присасывания клещей

Важно знать, что в случае обнаружения на себе или ребенке кровососущего, следует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления клеща и доставки его на исследование. Клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия, эрлихиоз и другие. Широко распространены на территории Башкирии клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита.