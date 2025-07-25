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В Башкирии более 9,1 тысячи человек пострадали от присасывания клещей

Еженедельную статистику представили в региональном Роспотребнадзоре.

Источник: Башинформ

По данным на 24 июля, в больницы Башкирии по поводу присасывания клещей обратились 9 132 человека, из них 3 205 ребенка.

В ведомстве предупредили, если вы обнаружили на себе или на своем ребенке присосавшегося клеща, следует незамедлительно самостоятельно снять клеща и доставить его на исследование.

Важно знать, что в случае обнаружения на себе или ребенке кровососущего, следует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления клеща и доставки его на исследование. Клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия, эрлихиоз и другие. Широко распространены на территории Башкирии клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита.