Гражданин Китая погиб при крушении самолета Ан-24

Ранее руководитель авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов подтвердил, что самолет Ан-24 перед вылетом прошел необходимое техническое обслуживание. Как сообщил Саламатов в беседе 360.ru, все воздушные суда проходят обязательную проверку перед каждым рейсом, и разбившийся неподалеку от Тынды Ан-24 не стал исключением. Кроме того, глава авиакомпании добавил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы будет оказана материальная помощь.