Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Благовещенске появился мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

В Благовещенске на набережной Амура появился мемориал в память о погибших при падении самолёта Ан-24, следовавшего в Тынду. Об этом сообщает издание Amur.Life.

Источник: Life.ru

У ротонды, ставшей местом народного траура, горожане оставляют цветы, мягкие игрушки и лампадки. Возле импровизированного памятного уголка разместили баннер: на чёрном полотне — изображение пламени свечи и надпись «Тында. 24.07.2025. Скорбим».

Напомним, 24 июля пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында потерпел крушение в Амурской области. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей. Никто не выжил. В Амурской области объявлен трёхдневный траур с 25 по 27 июля.