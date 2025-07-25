В Благовещенске появился мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

У ротонды, ставшей местом народного траура, горожане оставляют цветы, мягкие игрушки и лампадки. Возле импровизированного памятного уголка разместили баннер: на чёрном полотне — изображение пламени свечи и надпись «Тында. 24.07.2025. Скорбим».
Напомним, 24 июля пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында потерпел крушение в Амурской области. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей. Никто не выжил. В Амурской области объявлен трёхдневный траур с 25 по 27 июля.