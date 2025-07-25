Ограниченная в правах мать «заработала» на детях несколько сотен тысяч рублей

Ограниченная в правах мать получала детские пособия.
В Петропавловске-Камчатском 37-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении детских пособий в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Камчатского край, с марта 2024 года по март 2025 года женщина незаконно получила из бюджета более 355 тысяч рублей, скрыв факт ограничения в родительских правах.
«Ограниченная в правах мать незаконно получила детские пособия и попала под следствие. В прокуратуре города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы», — написали в telegram-канале ведомства. Женщина присвоила из госбюджета свыше 355 тысяч рублей.
По версии обвинения, с марта прошлого года женщина была ограничена в правах на воспитание своих детей семи и 15 лет, которые проживают с отцом. Несмотря на это, россиянка подала заявление в многофункциональный центр на получение ежемесячного пособия, не уведомив о вступившем в силу судебном решении. Обвиняемая признала свою вину.
В ходе расследования представитель регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обратился в суд с гражданским иском о взыскании ущерба, причиненного незаконным получением пособий. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Петропавловск-Камчатский городской суд.