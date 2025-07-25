Ограниченная в правах мать «заработала» на детях несколько сотен тысяч рублей

По версии обвинения, с марта прошлого года женщина была ограничена в правах на воспитание своих детей семи и 15 лет, которые проживают с отцом. Несмотря на это, россиянка подала заявление в многофункциональный центр на получение ежемесячного пособия, не уведомив о вступившем в силу судебном решении. Обвиняемая признала свою вину.