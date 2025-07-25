Бастрыкин сообщил о более 330 погибших мирных жителях Курской области

Кроме того, в своем докладе Герасимов впервые официально подтвердил участие военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики в боях на территории региона, отметив, что их пребывание осуществлялось в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.