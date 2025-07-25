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В Енисейске ввели режим ЧС из-за обрушения дамбы

Власти Енисейска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за частичного обрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Дамба начала разрушаться из-за сильного износа, что создало угрозу безопасности для жителей и транспорта.

Рушится дамба на реке Мельничная в Енисейске (фото из архива).

Власти Енисейска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за частичного обрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Дамба начала разрушаться из-за сильного износа, что создало угрозу безопасности для жителей и транспорта.

«На территории города Енисейска введен режим функционирования “чрезвычайная ситуация” в связи с увеличением провала (дамбы — прим. URA.RU)», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте МЧС.

Движение для автомобилей и пешеходов временно ограничено. Сейчас к восстановительным работам привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники. Для обеспечения транспортной доступности организован объездной маршрут.