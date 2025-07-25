Бастрыкин затребовал доклад по нападению жителя Афганистана на омича

«СуперОмску» стали известны некоторые детали о 23-летнем парне, подозреваемом в нападении на омича на Любинском проспекте ночью на 24 июля 2025 года. Как оказалось, предполагаемый нападавший является гражданином Афганистана, приехавшим в Омск в гости к родственникам. Однако его «знакомство с городом» закончилось поножовщиной и встречей с правоохранителями.
Доклад об инциденте в Омске уже запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба Следкома.
«В социальных медиа сообщалось, что в Омске мигрант приставал к девушке. За нее заступился местный житель, сделав замечание о недопустимости подобного поведения. В ответ на это приезжий ударил его ножом», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что Следственным управлением СК России по Омской области инициирован вопрос о передаче расследуемого в органах МВД уголовного дела в свое производство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении.