Бастрыкин затребовал доклад по нападению жителя Афганистана на омича

«СуперОмску» стали известны некоторые детали о 23-летнем парне, подозреваемом в нападении на омича на Любинском проспекте ночью на 24 июля 2025 года. Как оказалось, предполагаемый нападавший является гражданином Афганистана, приехавшим в Омск в гости к родственникам. Однако его «знакомство с городом» закончилось поножовщиной и встречей с правоохранителями.