Объявленный в розыск блогер Дудь* теперь может пойти под суд и за госизмену

Российский блогер Юрий Дудь* (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение государственной измены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные ведомства.
В информагентстве отметили, что сбор данных об отечественном военно-промышленном секторе, которым целенаправленно занимался Юрий Дудь*, может быть квалифицирован как нарушение статьи № 275 Уголовного кодекса России.
Ранее, 22 июля, Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте блогера и объявлении его в международный розыск.
Тем не менее Юрий Дудь* продолжает проводить свои традиционные интервью, находясь в бегах от правосудия. Недавно его гостем стал бывший американский посол Майкл Макфол — в ходе беседы с блогером дипломат резко высказался о россиянах, которые не хотят отказываться от своего гражданства при переезде в Соединенные Штаты.
* (внесен в РФ в список лиц-иноагентов).