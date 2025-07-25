Объявленный в розыск блогер Дудь* теперь может пойти под суд и за госизмену

Тем не менее Юрий Дудь* продолжает проводить свои традиционные интервью, находясь в бегах от правосудия. Недавно его гостем стал бывший американский посол Майкл Макфол — в ходе беседы с блогером дипломат резко высказался о россиянах, которые не хотят отказываться от своего гражданства при переезде в Соединенные Штаты.