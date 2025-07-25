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Потолок обрушился на жителей на этаже одной многоэтажки в Москве

В одном из жилых домов на востоке Москвы обрушился потолок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал, однако жители оказались заблокированы в своих квартирах.

Обрушившийся потолок забаррикадировал четыре квартиры.

В одном из жилых домов на востоке Москвы обрушился потолок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал, однако жители оказались заблокированы в своих квартирах.

«Потолок обрушился на этаже одного из домов на востоке Москвы… Люди оказались забаррикадированы в своих квартирах и не могли выйти», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако их быстро отпустили. Обстоятельства происшествия, а также причины обрушения потолка сейчас выясняются.

В начале июля в результате проливного дождя в торговом центре «Оазис Плаза» города Нягань произошло обрушение потолочного перекрытия. Значительная часть дворовых территорий и городских улиц оказалась затоплена, пишет «Царьград». Как сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев, жертв и пострадавших нет.