Потолок обрушился на жителей на этаже одной многоэтажки в Москве

Обрушившийся потолок забаррикадировал четыре квартиры.
В одном из жилых домов на востоке Москвы обрушился потолок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал, однако жители оказались заблокированы в своих квартирах.
«Потолок обрушился на этаже одного из домов на востоке Москвы… Люди оказались забаррикадированы в своих квартирах и не могли выйти», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако их быстро отпустили. Обстоятельства происшествия, а также причины обрушения потолка сейчас выясняются.
В начале июля в результате проливного дождя в торговом центре «Оазис Плаза» города Нягань произошло обрушение потолочного перекрытия. Значительная часть дворовых территорий и городских улиц оказалась затоплена, пишет «Царьград». Как сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев, жертв и пострадавших нет.