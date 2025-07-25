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Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО действует план «Ковер»

В регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлен план «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен и действует план «Ковер». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план Ковер», — написал глава региона, однако других подробностей Меняйло приводить не стал.

Утром 25 июля в восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на территории нашего государства. Об их снятии также проинформирует представитель Росавиации.

Также стало известно, что украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Так, в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов в результате аналогичного происшествия повреждены два окна. По счастью обошлось без пострадавших.

А днем ранее в результате ночной атаки беспилотников на Сочи погибли два сотрудника поездной бригады Федеральной пассажирской компании, дочерняя структура РЖД, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что удары беспилотников ВСУ по Сочи являются целенаправленной террористической атакой на мирных граждан, которые занимаются своими обычными делами и работают.

Позже генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал предположение, что беспилотники, атаковавшие Сочи, могли быть запущены с подконтрольных Украине территорий — Одесской, Николаевской или Херсонской областей.

А вот с территории России, уверен генерал, запустить дрон боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского или пособники ВСУ не смогли бы. Причина — сложный горный рельеф Краснодарского края. И это исключает возможность организации подобных диверсий с российской стороны.

Кроме того, в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республики, в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ полностью сгорел магазин.

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