Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО действует план «Ковер»

Также стало известно, что украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Так, в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов в результате аналогичного происшествия повреждены два окна. По счастью обошлось без пострадавших.