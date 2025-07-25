Некоторых украинских пленных начали формировать в подразделения ВС РФ

Некоторые украинские солдаты, попавшие в плен, идут служить в ВС РФ.
Часть украинских военнопленных, отказавшихся от обмена и возвращения на Украину, формируют отдельные подразделения в составе ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — рассказал Водолацкий агентству. Цитата по ТАСС.
По его данным, украинцы, дающие согласие на обмен и возвращение на родину, часто оказываются в штрафных батальонах или подразделениях территориальной обороны. Депутат пояснил, что такие соединения, по сути, выполняют функции штурмовых отрядов и направляются на самые сложные участки фронта. Также за этими бойцами следят представители националистических подразделений, которые открывают огонь по тем, кто пытается сдаться или отступить.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны РФ показало кадры возвращения военнопленных домой.
Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам обмена военнопленными. Встреча прошла 23 июля и длилась около 40 минут. По итогам первых двух раундов стороны уже провели обмены по формуле «1000 на 1000» и «1200 на 1200». В ходе последней встречи стороны также договорились о новых обменах.