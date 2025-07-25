Некоторых украинских пленных начали формировать в подразделения ВС РФ

По его данным, украинцы, дающие согласие на обмен и возвращение на родину, часто оказываются в штрафных батальонах или подразделениях территориальной обороны. Депутат пояснил, что такие соединения, по сути, выполняют функции штурмовых отрядов и направляются на самые сложные участки фронта. Также за этими бойцами следят представители националистических подразделений, которые открывают огонь по тем, кто пытается сдаться или отступить.