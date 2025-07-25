На борту разбившегося под Тындой самолета Ан-24 находился иностранный гражданин

На борту разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 находился гражданин Китая. Сейчас российские дипломаты совместно с генконсульством занимаются поисками его родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство МИД РФ в Приамурье.
«Да, был гражданин КНР, представительство работает во взаимодействии с генконсульством КНР», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в четверг, 24 июля, в 15-ти километрах от Тынды в Амурской области.
Согласно последним данным, на борту лайнера находились 48 человека, среди которых шесть членов экипажа. Все находившиеся в самолете люди погибли.
Читайте также: Пассажиры разбившегося Ан-24 жаловались на его состояние перед катастрофой.