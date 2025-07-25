Гражданин Китая был на борту разбившегося в Приамурье самолета Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.