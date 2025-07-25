Игрушки Лабубу назвали инструментом «мягкого давления» на США

Ранее украинские священнослужители выразили обеспокоенность популярной игрушкой Лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола». Духовенство обратилось к родителям с призывом воздержаться от приобретения этой игрушки для своих детей, пишет 360.ru. По мнению священников, Лабубу была создана с целью вытеснения из детских сердец духовных ценностей, таких как красота, свет и доброта, связанные с учением Иисуса Христа. Кроме того, представители церкви обратили внимание на поведение персонажа Лабубу в ряде мультфильмов, где он демонстрирует агрессию, совершает кражи и проявляет жестокость по отношению к другим героям.