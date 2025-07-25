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В Самарской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА

В Самарской области активированы меры оповещения о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

В Самарской области активированы меры оповещения о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее предупреждение поступило через официальное приложение РСЧС. Жителям региона рекомендовано сохранять бдительность.

Власти призывают не поддаваться панике, не снимать и не распространять видео с военной техникой или действиями силовых структур, а также следить исключительно за официальными источниками информации — телевидением, радио и проверенными аккаунтами органов власти.

В случае обнаружения подозрительных предметов, активности дронов или любых происшествий необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.

Экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности, ведётся мониторинг обстановки и усиление мер безопасности на стратегически важных объектах.

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