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На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая

В настоящее время продолжается процесс установления родных погибшего.

Источник: Аргументы и факты

Среди пассажиров разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находился гражданин Китая. Об этом сообщили в представительстве МИД России в регионе, уточнив, что вместе с Генконсульством КНР ведётся работа по установлению личности и поиску родственников погибшего.

В настоящее время продолжается процесс установления контактов с близкими погибшего.

Авиакатастрофа произошла 24 июля при заходе на посадку самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс из Благовещенска в Тынду. Обломки воздушного судна обнаружили в лесу в 15 километрах от Тынды. По последним данным, на борту находились 48 человек, и, как сообщили в Следственном комитете РФ, никто из них не выжил.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате крушения самолета Ан-24, произошедшего в Амурской области.