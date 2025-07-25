На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин Китая

Авиакатастрофа произошла 24 июля при заходе на посадку самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс из Благовещенска в Тынду. Обломки воздушного судна обнаружили в лесу в 15 километрах от Тынды. По последним данным, на борту находились 48 человек, и, как сообщили в Следственном комитете РФ, никто из них не выжил.