Глава Невинномысска ответил на панику жителей города после серии взрывов

В ночь на 25 июля в небе над Невинномысском Ставропольского края было зафиксировано более 20 взрывов, пишет RT. Очевидцы отмечали, что в воздушном пространстве над городом были слышны многочисленные взрывы, а также наблюдались вспышки света. По предварительным данным, причиной происходящего может быть работа систем ПВО.