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Глава Невинномысска ответил на панику жителей города после серии взрывов

Глава Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей сохранять спокойствие после серии взрывов, которые ночью были слышны в городе. По словам главы, город атаковали 37 украинских дронов. Сейчас ситуация находится под полным контролем, жертв и разрушений не зафиксировано.

Невинномысск атаковали дроны.

Глава Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей сохранять спокойствие после серии взрывов, которые ночью были слышны в городе. По словам главы, город атаковали 37 украинских дронов. Сейчас ситуация находится под полным контролем, жертв и разрушений не зафиксировано.

«Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе! Спасибо нашим ребятам! Военным!» — написал глава города в своем telegram-канале.

Миненков пояснил, что после ночных взрывов городские службы совместно с военными продолжают патрулирование и мониторинг обстановки. Он обратился к горожанам с просьбой доверять только официальной информации и не распространять неподтвержденные сведения.

В ночь на 25 июля в небе над Невинномысском Ставропольского края было зафиксировано более 20 взрывов, пишет RT. Очевидцы отмечали, что в воздушном пространстве над городом были слышны многочисленные взрывы, а также наблюдались вспышки света. По предварительным данным, причиной происходящего может быть работа систем ПВО.