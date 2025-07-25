Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах

Доступ к месту крушения самолёта Ан-24 в Амурской области остаётся затруднённым — попасть туда можно только на гусеничной технике. Как сообщает региональное правительство, ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода специалистов и доставки необходимого оборудования.