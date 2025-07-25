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Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах

Ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода специалистов.

Источник: Аргументы и факты

Доступ к месту крушения самолёта Ан-24 в Амурской области остаётся затруднённым — попасть туда можно только на гусеничной технике. Как сообщает региональное правительство, ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода специалистов и доставки необходимого оборудования.

«Доступ к месту на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах.», — говорится в официальном сообщении.

По данным правительства Амурской области, на месте трагедии в Тындинском округе продолжаются следственные мероприятия. В операции участвуют 205 человек и 34 единицы техники, задействованные в ликвидации последствий и установлении причин авиакатастрофы.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате крушения самолета Ан-24, произошедшего в Амурской области.