Доступ к месту крушения Ан-24 возможен только на вездеходах

Доступ к месту крушения самолёта Ан-24 в Амурской области остаётся затруднённым — попасть туда можно только на гусеничной технике. Как сообщает региональное правительство, ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода специалистов и доставки необходимого оборудования.
«Доступ к месту на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах.», — говорится в официальном сообщении.
По данным правительства Амурской области, на месте трагедии в Тындинском округе продолжаются следственные мероприятия. В операции участвуют 205 человек и 34 единицы техники, задействованные в ликвидации последствий и установлении причин авиакатастрофы.
Ранее глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате крушения самолета Ан-24, произошедшего в Амурской области.