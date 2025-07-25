Виновник обрушения казармы в Омске заплатит 25 млн рублей

Министерство обороны России добилось взыскания 25 миллионов рублей с лица, причастного к обрушению казармы в омском учебном центре ВДВ, произошедшем в 2015 году. По информации, предоставленной пресс-службой Куйбышевского районного суда города Омска, истцом выступило Министерство обороны, подав иск к одному из обвиняемых — экс-работнику Спецстроя. Однако судебное разбирательство привело к решению о коллективной ответственности всех фигурантов дела.