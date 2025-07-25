Виновник обрушения казармы в Омске заплатит 25 млн рублей

Министерство обороны России добилось взыскания 25 миллионов рублей с лица, причастного к обрушению казармы в омском учебном центре ВДВ, произошедшем в 2015 году. По информации, предоставленной пресс-службой Куйбышевского районного суда города Омска, истцом выступило Министерство обороны, подав иск к одному из обвиняемых — экс-работнику Спецстроя. Однако судебное разбирательство привело к решению о коллективной ответственности всех фигурантов дела.
Как отметили в пресс-службе суда, был удовлетворён иск. Суд постановил взыскать с бывшего сотрудника Спецстроя сумму, превышающую 25 миллионов рублей, с последующим разделением этой суммы между всеми участниками уголовного дела.
Важно отметить, что даже истечение срока исковой давности не является препятствием для исполнения данных обязательств. Подчеркивается, что данное судебное решение еще не вступило в законную силу.
Следует напомнить, что трагедия с обрушением казармы унесла жизни 24 солдат срочной службы. Множество военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, некоторые стали инвалидами. Близкие погибших также получали компенсации, но уже от Министерства обороны.
Ранее мы писали, что к годовщине обрушения казармы в учебном центре ВДВ № 242, расположенном в Светлом под Омском, Рустам Набиев, которому удалось выжить в той катастрофе, презентовал свою новую песню, сопроводив ее видеоклипом.