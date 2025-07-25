В марте текущего года российские вооружённые силы начали масштабную контрнаступательную операцию в Курской области. В ходе успешных боевых действий были освобождены город Суджа и ряд других населённых пунктов, в том числе Горналь, Гуево и Олешня. Согласно информации Министерства обороны РФ, украинская сторона в ходе вторжения потеряла более 75 тысяч человек личного состава.