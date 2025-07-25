Настоятель храма погиб в результате авиаудара Таиланда

Ранее Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за резкой эскалации конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, пишет RT. Королевская армия Таиланда 24 июля нанесла авиаудар по позициям камбоджийских войск. Поводом для атаки стал обстрел тайских военных со стороны Камбоджи во время вооруженного столкновения на приграничной территории.