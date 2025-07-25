Настоятель храма погиб в результате авиаудара Таиланда

В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма.
В результате авиаудара со стороны Таиланда на территории Камбоджи погиб настоятель храма, еще пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили представители властей провинции Оддармеантьей.
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«В результате авиабомб, сброшенных тайскими агрессорами, погиб камбоджийский религиозный деятель», — пишет Khmer Times. Газета ссылается на заявление властей.
По данным издания, удар пришелся по сельской местности округа Трапаинг Прасат, вблизи одной из спорных территорий на границе двух государств. Пострадавшие являются местными жителями.
Ранее Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за резкой эскалации конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, пишет RT. Королевская армия Таиланда 24 июля нанесла авиаудар по позициям камбоджийских войск. Поводом для атаки стал обстрел тайских военных со стороны Камбоджи во время вооруженного столкновения на приграничной территории.