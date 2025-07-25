В Красноярском крае за сутки ликвидировано семь пожаров

За последние 24 часа в Красноярском крае спасатели ликвидировали семь возгораний, обошлось без погибших и пострадавших.
Одним из серьезных происшествий стал пожар в селе Покатеево Абанского района, где полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра. На месте работали три единицы спецтехники и семь пожарных. Причины возгорания устанавливаются.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделения МЧС трижды привлекались к ликвидации ДТП. В Енисейском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В аварии пострадали два человека. Спасатели провели деблокировку пострадавших, в операции были задействованы два автомобиля и семь человек личного состава.
Обстановка в регионе остается под контролем экстренных служб.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске халатность матери едва не обернулась трагедией для ребенка. Огонь, распространившийся на 6 квадратных метрах, был оперативно потушен 12 специалистами и с использованием 3 единиц техники.