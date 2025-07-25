В Красноярском крае за сутки ликвидировано семь пожаров

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения МЧС трижды привлекались к ликвидации ДТП. В Енисейском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В аварии пострадали два человека. Спасатели провели деблокировку пострадавших, в операции были задействованы два автомобиля и семь человек личного состава.