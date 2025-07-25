Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимиров: Над Невинномысском в результате массированной атаки сбито 37 БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу, 25 июля, сообщил, что за ночь над Невинномысском было сбито, по предварительным данным, 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу, 25 июля, сообщил, что за ночь над Невинномысском было сбито, по предварительным данным, 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, это была самая массированная атака на Ставропольский край.

— Сегодня с 02:30 до 06:00 над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет, а также призвал жителей к бдительности и использованию только официальных источников информации.

Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также были видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА) типа «Лютый».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше