Владимиров: Над Невинномысском в результате массированной атаки сбито 37 БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу, 25 июля, сообщил, что за ночь над Невинномысском было сбито, по предварительным данным, 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По его словам, это была самая массированная атака на Ставропольский край.
— Сегодня с 02:30 до 06:00 над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что погибших и пострадавших нет, а также призвал жителей к бдительности и использованию только официальных источников информации.
Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также были видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА) типа «Лютый».