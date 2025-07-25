В Тынде начали принимать родственников погибших при крушении Ан-24

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Пункт временного размещения в Тынде Амурской области, в окрестностях которой разбился самолет Ан-24, начал принимать людей, в том числе родных погибших при крушении, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
«Для прибывших в город родственников пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, организован пункт временного размещения. Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные (погибших — ред.) тоже», — сказал собеседник.
ПВР расположен на базе местной спортивной школы.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.