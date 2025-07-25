В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадало здание ж/д вокзала

Здание железнодорожного вокзала получило повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
По его информации, речь идет о здании ж/д станции в селе Песчанокопском.
«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал он в своем телеграм-канале.
Также Слюсарь добавил, что силы ПВО минувшей ночью отразили атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.
В результате атак никто не пострадал.
Ранее также сообщалось об атаке украинских дронов на Краснодарский край. В Тимашевске обломки сбитых БПЛА ранили двух пассажиров поезда.