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В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадало здание ж/д вокзала

Здание железнодорожного вокзала получило повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области.

Здание железнодорожного вокзала получило повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его информации, речь идет о здании ж/д станции в селе Песчанокопском.

«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал он в своем телеграм-канале.

Также Слюсарь добавил, что силы ПВО минувшей ночью отразили атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

В результате атак никто не пострадал.

Ранее также сообщалось об атаке украинских дронов на Краснодарский край. В Тимашевске обломки сбитых БПЛА ранили двух пассажиров поезда.

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