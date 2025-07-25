Разногласия власти и армии стали возможной причиной конфликта Таиланда и Камбоджи

Причиной эскалации могло стать отстранение премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават после протестов и роста влияния военных, которые стремятся вернуть себе власть.
«У них идет чехарда с премьер-министрами уже несколько лет подряд, замедление экономического роста, недовольство среди населения, и это тоже, знаете, как повод отвлечь на какой-то внешний конфликт от внутренних проблем», — заявила РБК Бурова. По ее мнению, нынешнее обострение на границе связано не только с давними территориальными спорами, но и с попыткой военных использовать внешние угрозы для укрепления своих позиций внутри страны.
Схожую точку зрения высказал доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов. Он отметил, что после прихода к власти гражданского правительства в Королевстве сохраняется противостояние с военными элитами. По словам эксперта, военные сознательно усиливают напряженность с Камбоджей, чтобы подорвать позиции демократической партии.
При этом Цветов считает, что реальная угроза крупномасштабного боевого конфликта минимальна. По его словам, инциденты на границе не представляют серьезной опасности для обеих сторон.
Эксперты также не исключают влияния внешних игроков. Отмечается, что в Таиланде присутствуют американские военные базы, а Камбоджа поддерживает тесные отношения с Китаем. Однако, по мнению специалистов, Пекин вряд ли будет открыто вмешиваться в конфликт из-за экономических интересов в регионе.
Аналитики подчеркивают, что обе страны на данном этапе ограничиваются демонстрацией силы и дипломатическим давлением. Вовлечение международных посредников может способствовать снижению напряженности.
Ранее Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Он начался с перестрелки между военными на спорном участке, после чего Камбоджа применила реактивные системы залпового огня по тайской территории. В ответ был совершен авиаудар истребителями F-16 по камбоджийским позициям.