Разногласия власти и армии стали возможной причиной конфликта Таиланда и Камбоджи

«У них идет чехарда с премьер-министрами уже несколько лет подряд, замедление экономического роста, недовольство среди населения, и это тоже, знаете, как повод отвлечь на какой-то внешний конфликт от внутренних проблем», — заявила РБК Бурова. По ее мнению, нынешнее обострение на границе связано не только с давними территориальными спорами, но и с попыткой военных использовать внешние угрозы для укрепления своих позиций внутри страны.