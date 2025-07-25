Во Вьетнаме девять человек погибли из-за лопнувших шин автобуса

Девять человек погибли и 15 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Хатинь на севере Вьетнама. Об этом сообщают местные издания. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, после чего автобус врезался в дорожные знаки и опрокинулся.