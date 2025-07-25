В Ростовской области произошло возгорание сухой травы после атаки БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в ряде населённых пунктов региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Удары были зафиксированы в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.
В результате падения обломков дронов произошло возгорание сухой травы во дворах жилых домов в селе Генеральском Родионово-Несветайского района и в хуторе Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно локализованы. Взрывной волной выбило окна в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Также повреждения получило здание железнодорожной станции в Песчанокопском.
По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет. Спасательные и экстренные службы продолжают работу на местах инцидентов.
Ранее в Сочи обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали на улице и территории нефтебазы, в результате погибли два человека, ещё 11 человек получили травмы.