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В Ростовской области произошло возгорание сухой травы после атаки БПЛА

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в ряде населённых пунктов региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Удары были зафиксированы в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

В результате падения обломков дронов произошло возгорание сухой травы во дворах жилых домов в селе Генеральском Родионово-Несветайского района и в хуторе Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно локализованы. Взрывной волной выбило окна в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Также повреждения получило здание железнодорожной станции в Песчанокопском.

По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет. Спасательные и экстренные службы продолжают работу на местах инцидентов.

Ранее в Сочи обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали на улице и территории нефтебазы, в результате погибли два человека, ещё 11 человек получили травмы.

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