Проехала станцию и попала к таксисту-насильнику: СК раскрыл детали жесткого преступления

Алексей Николаев ранее был судим: однажды подмешал наркотик в напиток и ограбил жертву. На этот раз преступление было гораздо страшнее. По данным следствия, девушку дважды изнасиловали, а затем она умерла от передозировки. Тело он вывез в лес. Эксперты обнаружили следы того же вещества на волосах подозреваемого.