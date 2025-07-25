Проехала станцию и попала к таксисту-насильнику: СК раскрыл детали жесткого преступления

В Следственном комитете по Московской области рассказали о жутком преступлении, раскрытом благодаря работе экспертов. 31-летняя Ирина Басова уснула в электричке и случайно доехала до конечной. Поздно ночью она вышла на незнакомой платформе в Электростали. К ней подошел таксист, предложивший подвезти. Через несколько дней тело девушки нашли в лесу — обмотанным одеялом и мусорными пакетами.
— Этого 51-летнего мужчину нашли, допросили, он не отрицал: да, подвозил эту женщину. А дальше заявил, якобы женщина сказала, что хочет ехать автостопом в Нижний Новгород, — рассказала старший следователь следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Куделина в беседе с KP.RU.
Алексей Николаев ранее был судим: однажды подмешал наркотик в напиток и ограбил жертву. На этот раз преступление было гораздо страшнее. По данным следствия, девушку дважды изнасиловали, а затем она умерла от передозировки. Тело он вывез в лес. Эксперты обнаружили следы того же вещества на волосах подозреваемого.
— Вещество было не внутри структуры волос, что говорило бы о том, что человек употребляет, а именно снаружи. Такое могло случиться, если человек подмешал своей пассажирке в напиток наркотик, а потом случайно потрогал голову, — отметила Куделина.
В настоящее время расследование завершено. Следователи провели 50 допросов, 24 экспертизы и 12 осмотров. Все собранные доказательства направлены в суд.