На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники

Напомним, пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска в Тынду, разбился в Амурской области. На борту было 43 человека, среди них пятеро детей. Никто не выжил. Ранее прокуратура опубликовала фотографии и видеозапись с места происшествия.