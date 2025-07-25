Следователи раскрыли детали тройного убийства в особняке в Подмосковье

— У них не было наводчика. Дома они выбирали по внешнему виду — чем больше, тем выше шансы чем-то поживиться. Но в данном случае один из бандитов через окно видел, как мужчины из особняка пересчитывают крупную сумму денег, — объяснила следователь по особо важным делам 1-го УРОВД ГСУ СК России по Московской области Екатерина Булычева.