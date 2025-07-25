Следователи раскрыли детали тройного убийства в особняке в Подмосковье

Следователи раскрыли детали дела о налете в поселке Снегири, которое оставалось нераскрытым почти 20 лет. Пятеро налетчиков ворвались в особняк, жестоко избили хозяев и скрылись, прихватив лишь телефоны. Об этом KP.RU рассказали следователи ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
Все произошло в сентябре 2005 года. Налетчики напали на пожилого мужчину, его зятя и жену последнего. В доме были двое детей, а жена владельца дома попыталась выбраться и позвать на помощь.
— У них не было наводчика. Дома они выбирали по внешнему виду — чем больше, тем выше шансы чем-то поживиться. Но в данном случае один из бандитов через окно видел, как мужчины из особняка пересчитывают крупную сумму денег, — объяснила следователь по особо важным делам 1-го УРОВД ГСУ СК России по Московской области Екатерина Булычева.
По ее словам, как только с улицы донесся звук сирен, налетчики бросились бежать, прихватив с собой только мобильные телефоны жертв и мелкие вещи. Двое избитых мужчин умерли на месте, а женщина с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась через несколько часов в реанимации.
Результаты ДНК-экспертизы помогли выйти на след четверых подозреваемых, ранее судимых за другие преступления, которых задержали в разных районах Подмосковья. Пятый уже находится в СИЗО по другому делу. Сейчас следствие ждет окончательных экспертиз для передачи дела в суд.