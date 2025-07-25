У бизнесмена Мошковича арестовали счета на общую сумму почти 3 млрд рублей

Как указано в материалах дела, суд запретил собственнику арестованных денег и активов крупных российских компаний, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате других гражданско-правовых сделок, распоряжаться ими и совершать любые финансовые операции по их отчуждению. В минувшую среду Мосгорсуд признал законным арест денежных средств, изъятых у Мошковича. Обеспечительные меры были приняты в случае обвинительного приговора по делу и в связи с заявленными потерпевшей стороной исковыми требованиями, которые в настоящее время составляют около 48 млрд рублей.