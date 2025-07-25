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Блогер Субо в ОАЭ, а семья закрывает долг: в СК сообщили подробности дела

СК: семья блогера Субо закрыла уже 9 млн долга перед налоговой.

Источник: Комсомольская правда

Блогер и пранкер Субо, настоящее имя Субхан Мамедов, стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов. По версии следствия, он и его родственники придумали схему, благодаря которой избежали выплат на сумму более 50 миллионов рублей. На эти деньги они купили «Ламборгини» и проводили другие финансовые операции. Сейчас семья блогера начала гасить долг перед налоговой.

— Следствием установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 млн рублей, — рассказала KP.RU старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в схемах с неуплатой налогов и обналичиванием денег участвовали не только Субхан Мамедов, но и его отец с братом. Им предъявлены обвинения в соучастии. Как стало известно KP.RU, семья уже начала возвращать долг — в налоговую перечислено 9 миллионов рублей.

В настоящее время обвинение самому Субо пока предъявили заочно. По имеющимся данным, сейчас он находится в ОАЭ, в России его объявили в розыск.