Блогер Субо в ОАЭ, а семья закрывает долг: в СК сообщили подробности дела

Блогер и пранкер Субо, настоящее имя Субхан Мамедов, стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов. По версии следствия, он и его родственники придумали схему, благодаря которой избежали выплат на сумму более 50 миллионов рублей. На эти деньги они купили «Ламборгини» и проводили другие финансовые операции. Сейчас семья блогера начала гасить долг перед налоговой.