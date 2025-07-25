Губернатор Ставрополья Владимиров заявил о самой массированной атаке БПЛА

В небе над Невинномысском сбили 37 беспилотников с 2:30 ночи до 6:00 утра, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
«Сегодня с 2:30 ночи до 6:00 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал Владимир Владимиров в Telegram.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет. Губернатор также призвал местных жителей быть внимательными и осторожными, пользоваться официальными источниками информации.
Ранее 25 июля сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в ряде населенных пунктов Ростовской области.
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