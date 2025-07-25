МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов

Начальник отдела главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси Павел Грамузов назвал самое распространенное киберпреступление, которое совершается против жителей республики. Его слова приводит БелТА.
«Если говорить о структурном анализе, то сейчас основная часть из них (киберпреступлений. — Ред.) — это продажа несуществующего товара в псевдоинтернет-магазинах», — отметил представитель МВД Беларуси.
По его словам, правоохранители тесно взаимодействуют с белорусскими торговыми интернет-площадками.
«И факты совершения с их использованием преступлений сведены к минимуму», — заметил Грамузов.
Вместе с тем киберпреступлениям присуще то, что они совершаются против значительного числа белорусов в разных регионах страны, а также трансграничный характер, когда преступники могут оказаться анонимны в интернете и находиться за рубежом.
Павел Грамузов привел также конкретные цифры фактов мошенничества в сети:
«Если говорить конкретно о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, то их в этом году зарегистрировано чуть более 4200, в прошлом году было более 5 тыс. Есть определенное снижение. В то же время схожий состав преступлений — хищения путем модификации компьютерной информации — примерно на одном и том же уровне остался по сравнению с прошлым годом».
По словам начальника отдела главного управления по противодействию киберпреступности, общая тенденция все же говорит о снижении числа таких преступлений. Кстати, ранее мы писали, что премьер Беларуси Александр Турчин встретился с американским певцом Джейсоном Деруло, известным по песням Wiggle и Take You Dancing.
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