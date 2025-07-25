МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов

«Если говорить конкретно о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, то их в этом году зарегистрировано чуть более 4200, в прошлом году было более 5 тыс. Есть определенное снижение. В то же время схожий состав преступлений — хищения путем модификации компьютерной информации — примерно на одном и том же уровне остался по сравнению с прошлым годом».