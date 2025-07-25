Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.