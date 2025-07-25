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Родственники погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам

Трое родственников погибших при крушении Ан-24 обратились к психологам в Тынде.

Источник: РИА "Новости"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — РИА Новости. Трое родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области обратились за помощью к психологам в Тынде, сообщили РИА Новости в Тындинской межрайонной больнице.

«У нас психологическая помощь. По домам мы ездим, по семьям. Обратились… трое уже. Это родственники, да. Едем к ним», — сообщила собеседник агентства.

Ранее региональный минздрав сообщил, что четыре психолога Амурской областной психиатрической больницы работают в Тынде и Тындинском округе для оказания помощи родственникам погибших в крушении Ан-24. Также работает круглосуточный телефон горячей линии Центра психотерапии и психологической помощи 8−914−538−95−53.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. В регионе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.

Трехдневный траур объявлен в Амурской области, а также в Хабаровском крае, на борту Ан-24 было, по данным минсоцзащиты, 13 жителей края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.