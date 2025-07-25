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Сейсмологи сообщили о землетрясении у границы с Казахстаном

Разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 25 июля, в 02:40 по времени Астаны, в районе границы Казахстана и Кыргызстана было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, эпицентр находился на территории Кыргызстана, в 38 километрах к северо-западу от города Джалал-Абада.

Подземные толчки ощущались в ряде населённых пунктов. В городе Массы и селе Кара-Булак интенсивность составила около 4 баллов, в Кочкор-Ате и селе Гелеген — 3,5 балла, а в Майлуу-Суу — около 3 баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Также не зафиксировано ощутимых колебаний на территории Казахстана.

Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Также не зафиксировано ощутимых колебаний на территории Казахстана.