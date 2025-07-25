Сейсмологи сообщили о землетрясении у границы с Казахстаном

Подземные толчки ощущались в ряде населённых пунктов. В городе Массы и селе Кара-Булак интенсивность составила около 4 баллов, в Кочкор-Ате и селе Гелеген — 3,5 балла, а в Майлуу-Суу — около 3 баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Также не зафиксировано ощутимых колебаний на территории Казахстана.