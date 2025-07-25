В Воронежской области уничтожены беспилотники

Ранее в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края подразделения ПВО отражали атаку беспилотников. По сообщениям местных жителей, в южной части города были зафиксированы несколько взрывов, пишет «Царьград». Некоторые горожане утверждают, что было слышно не менее четырех взрывов, наблюдались вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Также поступают сведения о деятельности средств ПВО в районах городов Кореновск и Тимашевск.