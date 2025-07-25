В Воронежской области уничтожены беспилотники

Украинские дроны сбиты над Воронежской областью.
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над двумя районами западной части Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — заявил глава региона. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.
Согласно предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Сейчас в регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов.
Ранее в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края подразделения ПВО отражали атаку беспилотников. По сообщениям местных жителей, в южной части города были зафиксированы несколько взрывов, пишет «Царьград». Некоторые горожане утверждают, что было слышно не менее четырех взрывов, наблюдались вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Также поступают сведения о деятельности средств ПВО в районах городов Кореновск и Тимашевск.