Сильно пьяная женщина размахивала кухонным ножом и грозила всех убить в брестском троллейбусе, а теперь может сесть в тюрьму на 10 лет, пишет агентство «Минск-Новости» по информации «Радио-Минск».
Как рассказал в эфире официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, этот случай особо злостного хулиганства произошел в начале 2025 года. Сильно пьяная 54-летняя брестчанка села в троллейбус, где стала вести себя неадекватно, громко разговаривая сама с собой. А потом она достала кухонный нож, размахивала им и грозила всех убить. Потом те же действия она повторила в автобусе.
«На допросе женщина заявила, что не помнит произошедшего из-за опьянения. Прийти в себя она смогла только в психоневрологическом диспансере. Однако по закону, алкогольное опьянение не смягчает вину, а наоборот, усугубляет ее», — подчеркивает Суходольский.
По статье за особо злостное хулиганство (именно такое обвинение предъявил женщине Брестский межрайонный отдел СК) женщину, которая не раз привлекалась к уголовной ответственности, не работает и лишена родительских прав из-за своего хронического алкоголизма, ждет до 10 лет лишения свободы.
Тем временем МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
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