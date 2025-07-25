Сильно пьяная женщина размахивала кухонным ножом и грозила всех убить в брестском троллейбусе, а теперь может сесть в тюрьму на 10 лет

Как рассказал в эфире официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, этот случай особо злостного хулиганства произошел в начале 2025 года. Сильно пьяная 54-летняя брестчанка села в троллейбус, где стала вести себя неадекватно, громко разговаривая сама с собой. А потом она достала кухонный нож, размахивала им и грозила всех убить. Потом те же действия она повторила в автобусе.