В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Мемориал у кинотеатра «Гигант» стал точкой народной скорби по погибшим в катастрофе, среди которых были и жители Хабаровского края. Горожане приносят к стенду цветы, зажигают свечи, оставляют мягкие игрушки и записки с выражением скорби. Люди приходят семьями, многие не сдерживают слёз.