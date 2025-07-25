В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Об этом сообщили в городских Telegram-каналах.
Мемориал у кинотеатра «Гигант» стал точкой народной скорби по погибшим в катастрофе, среди которых были и жители Хабаровского края. Горожане приносят к стенду цветы, зажигают свечи, оставляют мягкие игрушки и записки с выражением скорби. Люди приходят семьями, многие не сдерживают слёз.
С утра 25 июля в Хабаровском крае действует режим трёхдневного траура. На зданиях госучреждений приспущены флаги. Министерство культуры региона отменило и перенесло развлекательные мероприятия, запланированные на предстоящие выходные. В учреждениях культуры рекомендовано уточнять информацию о формате проведения просветительских мероприятий.
Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля при заходе на посадку пассажирского Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Все они погибли.