В Башкирии подешевели некоторые продукты

За минувшую неделю цены на несколько популярных продуктов питания в Башкирии снизились. Как сообщают республиканские статистики, особенно заметно подешевели свежие овощи.
Так, морковь теперь продают в среднем за 68,88 рубля, что на 10% дешевле, чем неделей ранее. Картофель подешевел на 8,5% (до 73,64 рубля), свекла — на 8,2% (74,31 рубля). Капуста также стала доступнее: ее цена снизилась на 4,4% и теперь составляет чуть больше 51 рубля.
Среди других продуктов, которые стали стоить меньше, оказались огурцы (85,39 рубля, снижение на 3,9%), бананы (133,5 рубля, −3,7%) и репчатый лук (59,91 рубля, подешевел на 2,2%).
Яйца куриные подешевели почти на 2%, теперь десяток теперь можно купить за 58,98 рубля. Немного снизилась стоимость фруктово-ягодных консервов для детей (521,56 рубля, −1,3%) и различных сортов сыра (887,12 рубля, −1,3%).
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