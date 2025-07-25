В Башкирии подешевели некоторые продукты

Так, морковь теперь продают в среднем за 68,88 рубля, что на 10% дешевле, чем неделей ранее. Картофель подешевел на 8,5% (до 73,64 рубля), свекла — на 8,2% (74,31 рубля). Капуста также стала доступнее: ее цена снизилась на 4,4% и теперь составляет чуть больше 51 рубля.