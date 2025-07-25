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Количество пострадавших от налета беспилотников в Сочи выросло до 13 человек

Число раненых после атаки беспилотников в Сочи достигло 13 человек. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Число раненых после атаки беспилотников в Сочи достигло 13 человек. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Четыре человека госпитализированы, один из них — сотрудник ДПС — был доставлен в краевую больницу Краснодара с помощью санавиации. Остальные пострадавшие получают амбулаторную помощь.

В ночь на 24 июля удару дронов подверглись Адлерский район Сочи и федеральная территория Сириус. По данным властей, беспилотники были сбиты силами ПВО, но их обломки упали на территорию нефтебазы и привели к возгоранию нескольких гаражей.

Жертвами атаки стали две женщины, оказавшиеся на улице в момент падения обломков. Обе работали в поездной бригаде РЖД и направлялись на отдых после смены, передает Telegram-канал оперштаба.

Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также были видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам типа «Лютый».