На Ставрополье сообщили о самой массированной атаке беспилотников на регион

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью сбили над территорией города Невинномысска в Ставропольском крае 37 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, нынешняя атака БПЛА стала самой массированной на Ставрополье.
«Сегодня с 2:30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — рассказал губернатор.
Он уточнил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что атаку беспилотников также отразили в Ростовской области. Там пострадало здание ж/д вокзала. А на Кубани в результате налета дронов ранения получили пассажиры поезда.