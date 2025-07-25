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На Ставрополье сообщили о самой массированной атаке беспилотников на регион

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью сбили над территорией города Невинномысска в Ставропольском крае 37 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью сбили над территорией города Невинномысска в Ставропольском крае 37 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, нынешняя атака БПЛА стала самой массированной на Ставрополье.

«Сегодня с 2:30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что атаку беспилотников также отразили в Ростовской области. Там пострадало здание ж/д вокзала. А на Кубани в результате налета дронов ранения получили пассажиры поезда.

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